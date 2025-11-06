Festival Alimenterre 2025 On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain Salle de la Trêche Sanvignes-les-Mines

Festival Alimenterre 2025 On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

Salle de la Trêche 685 rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Pour la 4e année consécutive, le festival Alimenterre est de retour sur le territoire de la CUCM.

À partir de ce vendredi 31 octobre, le collectif Miam qui rassemble des citoyens et des acteurs locaux désireux de promouvoir une alimentation locale, durable et de qualité pour tous, organise de nouvelles projections suivies d’échanges dans le cadre de ce festival incontournable sur l’alimentation durable et solidaire. Grâce à une belle sélection de films documentaires, le festival Alimenterre invite les citoyens à s’informer et à mieux comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde.

Cette année, pas moins de 6 projections de films documentaires, suivies d’échanges en présence d’acteurs locaux de l’alimentation durable (producteurs maraîchers, associations, chercheurs…), sont organisées entre le 31 octobre et le 21 novembre dans 6 lieux et 6 communes différentes de la CUCM (Le Creusot, Montceau-les-Mines, Montcenis, Torcy, Sanvignes et Saint-Berain-sous-Sanvignes).

2e projection à La Trêche le 6 novembre à 20h.

Projecttion du film documentaire On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain .

Suivie d’échanges avec le collectif du Marché Drive de Sanvignes et le Panier du coin.

Citoyens et acteurs locaux désireux de promouvoir une alimentation locale, durable et de qualité pour tous, sont invités à échanger. .

Salle de la Trêche 685 rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 20 04 60

English :

German : Festival Alimenterre 2025 On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Alimenterre 2025 On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain Sanvignes-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-29 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II