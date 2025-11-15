Festival Alimenterre 2025 On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain Club nautique creusotin Torcy

Festival Alimenterre 2025 On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

Club nautique creusotin Base nautique de Torcy La Grande Motte Torcy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Pour la 4e année consécutive, le festival Alimenterre est de retour sur le territoire de la CUCM.

À partir de ce vendredi 31 octobre, le collectif Miam ! qui rassemble des citoyens et des acteurs locaux désireux de promouvoir une alimentation locale, durable et de qualité pour tous, organise de nouvelles projections suivies d’échanges dans le cadre de ce festival incontournable sur l’alimentation durable et solidaire.

Grâce à une belle sélection de films documentaires, le festival Alimenterre invite les citoyens à s’informer et à mieux comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde.

Cette année, pas moins de 6 projections de films documentaires, suivies d’échanges en présence d’acteurs locaux de l’alimentation durable (producteurs maraîchers, associations, chercheurs…), sont organisées entre le 31 octobre et le 21 novembre dans 6 lieux et 6 communes différentes de la CUCM (Le Creusot, Montceau-les-Mines, Montcenis, Torcy, Sanvignes et Saint-Berain-sous-Sanvignes).

Les sportifs vous invitent à la projection de On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain au Club nautique creusotin.

Les sportifs sont des citoyens qui se soucient de leur alimentation et qui veulent partager leur réflexion sur une agriculture et une alimentation de qualité, locale, durable et solidaire. .

Club nautique creusotin Base nautique de Torcy La Grande Motte Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 41 31

English :

German : Festival Alimenterre 2025 On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Alimenterre 2025 On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain Torcy a été mis à jour le 2025-10-29 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II