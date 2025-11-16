Festival Alimenterre 2025 Oranges amères & Les semences de la dignité Syndicat des mineurs Montceau-les-Mines

Festival Alimenterre 2025 Oranges amères & Les semences de la dignité

Syndicat des mineurs 43 rue Jean Jaurès Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Pour la 4e année consécutive, le festival Alimenterre est de retour sur le territoire de la CUCM.

À partir de ce vendredi 31 octobre, le collectif Miam !, qui rassemble des citoyens et des acteurs locaux désireux de promouvoir une alimentation locale, durable et de qualité pour tous, organise de nouvelles projections suivies d’échanges dans le cadre de ce festival incontournable sur l’alimentation durable et solidaire.

Grâce à une belle sélection de films documentaires, le festival Alimenterre invite les citoyens à s’informer et à mieux comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde.

Cette année, pas moins de 6 projections de films documentaires, suivies d’échanges en présence d’acteurs locaux de l’alimentation durable (producteurs maraîchers, associations, chercheurs…), sont organisées entre le 31 octobre et le 21 novembre dans 6 lieux et 6 communes différentes de la CUCM (Le Creusot, Montceau-les-Mines, Montcenis, Torcy, Sanvignes et Saint-Berain-sous-Sanvignes).

Deux courts-métrages, Oranges amères & Les semences de la dignité, seront projetés le dimanche 16 novembre à 14h30 au Syndicat des Mineurs à Montceau-les-Mines. Les citoyens pourront s’informer et échanger avec des acteurs locaux. .

Syndicat des mineurs 43 rue Jean Jaurès Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté energiescitoyennesmontceau@gmail.com

English :

German : Festival Alimenterre 2025 Oranges amères & Les semences de la dignité

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Alimenterre 2025 Oranges amères & Les semences de la dignité Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-29 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II