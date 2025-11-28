Festival Alimenterre 2025 Salle des Sabringots puis Ciné L’Estrade Sabres

Festival Alimenterre 2025

Salle des Sabringots puis Ciné L’Estrade Place Gambetta Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Et si repenser notre alimentation était la clé d’un avenir plus juste et plus durable ?

l’Association Terre Active et la SSA40 vous propose de se retrouver pour en parler autour d’une festi’soupe puis de la projection du film Manger pour vivre .

Et si repenser notre alimentation était la clé d’un avenir plus juste et plus durable ?

l’Association Terre Active et la SSA40 vous propose de se retrouver pour en parler autour d’une festi’soupe puis de la projection du film Manger pour vivre .

??Une festi’soupe comment ça marche ?

C’est une soupe qui est préalablement préparée par des bénévoles avec amour ainsi qu’avec des légumes de saison et de proximité issus de l’agriculture paysanne.

Elle est ensuite proposée au prix juste, un peu plus ou un peu moins, selon vos moyens. Un dessert est également proposé.

Alors rdv dès 19h à la salle des Sabringots ! .

Salle des Sabringots puis Ciné L’Estrade Place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Festival Alimenterre 2025

What if rethinking our food was the key to a fairer, more sustainable future?

the Terre Active Association and SSA40 invite you to join us for a soup festi’soup, followed by a screening of the film Manger pour vivre .

German : Festival Alimenterre 2025

Was wäre, wenn unsere Ernährung der Schlüssel zu einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft wäre?

der Verein Terre Active und die SSA40 laden Sie ein, sich zu treffen, um darüber zu diskutieren, bei einem Suppenfest und der anschließenden Vorführung des Films Essen, um zu leben .

Italiano :

E se ripensare a ciò che mangiamo fosse la chiave per un futuro più equo e sostenibile?

l’Associazione Terre Attive e l’SSA40 vi invitano a parlarne durante una sagra della zuppa e la proiezione del film Manger pour vivre .

Espanol : Festival Alimenterre 2025

¿Y si repensar lo que comemos fuera la clave de un futuro más justo y sostenible?

la asociación Terre Active y la SSA40 te invitan a venir a hablar de ello durante un festival de sopas y la proyección de la película Manger pour vivre .

L’événement Festival Alimenterre 2025 Sabres a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Cœur Haute Lande