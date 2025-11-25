Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 18:30 –

Gratuit : oui

Dans le cadre du festival Alimenterre, le film documentaire À la vie à la terre, de Sébastien Daguerressar, Stéphanie Lebrun et Chloé Nabédian sera projeté. Une œuvre qui met en lumière les difficultés rencontrées par les agricultrices Camerounaises, ainsi que les défis imposés par le changement climatique.La séance sera suivie d’un temps d’échange avec Guinée 44, pour évoquer une situation similaire en Guinée, pays directement confronté aux conséquences de la déforestation et de la crise climatique, et d’un retour en images sur la plantation de haies bocagères avec la classe de CM1/CM2 de l’école Pierre MaraNous vous proposerons également des boissons à prix libre, dont les recettes seront reversées à l’association Guinée 44.Venez nombreux pour découvrir, réfléchir et dialoguer sur ces enjeux qui nous concernent toutes et tous.???? Mardi 25 novembre, 18h30???? Salle des 3 Îles???? Entrée gratuite

salle des 3 îles Indre 44610