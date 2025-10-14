Festival Alimenterre à Lou Mercat Lendou-en-Quercy

Festival Alimenterre à Lou Mercat Lendou-en-Quercy mardi 14 octobre 2025.

Festival Alimenterre à Lou Mercat

Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy Lot

Début : 2025-10-14 19:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25

Chaque mardi à la suite du marché nous vous proposons de venir assister à la projection des films documentaires sélectionnés par le festival Alimenterre.

Selon les thématiques des films, des intervenants viendront à la suite du film nous apporter leurs connaissances pour alimenter les discussions.

Enfin, pour accompagner la projection nous vous proposons la possibilité de vous restaurer sur place

Enfin, pour accompagner la projection nous vous proposons la possibilité de vous restaurer sur place. Des restaurateurs différents selon les semaines nous proposeront des plats réalisés au maximum avec des produits bio et locaux. .

Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 37 06 73 62

English :

Every Tuesday, after the market, we invite you to attend a screening of documentary films selected by the Alimenterre festival.

Depending on the film’s theme, guest speakers will be on hand to share their knowledge and fuel discussion.

Finally, to accompany the screening, we’re offering you the chance to enjoy a meal on site

German :

Jeden Dienstag im Anschluss an den Markt bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an der Vorführung von Dokumentarfilmen teilzunehmen, die vom Alimenterre-Festival ausgewählt wurden.

Je nach Thema des Films werden im Anschluss an den Film Referenten ihr Wissen einbringen, um die Diskussionen anzuregen.

Um die Filmvorführung zu begleiten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, vor Ort zu essen

Italiano :

Ogni martedì, dopo il mercato, vi invitiamo a partecipare alla proiezione di film documentari selezionati dal festival Alimenterre.

A seconda del tema del film, dopo la proiezione interverranno degli ospiti per condividere le loro conoscenze e alimentare le discussioni.

Infine, per accompagnare la proiezione, vi offriamo la possibilità di mangiare in loco

Espanol :

Todos los martes, después del mercado, le invitamos a asistir a la proyección de películas documentales seleccionadas por el festival Alimenterre.

Dependiendo del tema de la película, tras la proyección vendrán ponentes invitados para compartir sus conocimientos y alimentar los debates.

Por último, para acompañar la proyección, le ofrecemos la posibilidad de comer in situ

