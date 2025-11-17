Festival Alimenterre

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 18:00:00

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

La médiathèque d ‘Argenton-sur-Creuse organise Le Festival Alimentaire.

Film Manger pour vivre de Valérie Simonet. Ciné échange et Discosoupe avec la participation du collectif en cours de structuration pour une expérimentation de la Sécurité Sociale de l’Alimentation dans la Vallée de la Creuse. .

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

English :

The Argenton-sur-Creuse media library is organizing the Festival Alimentaire.

German :

Die Mediathek in Argenton-sur-Creuse organisiert das Festival Alimentaire.

Italiano :

La mediateca di Argenton-sur-Creuse organizza il Festival Alimentaire.

Espanol :

La mediateca de Argenton-sur-Creuse organiza el Festival Alimentaire.

L’événement Festival Alimenterre Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Vallée de la Creuse