Festival Alimenterre Sous la halle Arreau

Sous la halle ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

2025-11-20 09:00:00

2025-11-20 12:00:00

2025-11-20

Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), le Pays des Nestes participe au Festival international ALIMENTERRE, un rendez-vous citoyen dédié à l’alimentation durable et solidaire, coordonné par le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI). Cet évènement, présent dans plus de 600 communes et une douzaine de pays, donne la parole à celles et ceux qui oeuvrent pour des systèmes alimentaires plus justes et nous invite à réfléchir aux enjeux actuels d’agriculture et d’alimentation en favorisant le dialogue entre acteurs.

En Pays des Nestes, deux journées sont proposées avec des évènements gratuits et ouverts à toutes et tous, mêlant expositions, ateliers, dégustation de produits locaux et ciné-débats le mercredi 19 novembre à Lannemezan et le jeudi 20 novembre à Arreau et Ancizan.

De 9h à 12h, sur le marché d’Arreau

Exposition Le canal, le champ, l’assiette, esquisse d’une Biorégion alimentaire entre Gers et Hautes-Pyrénées par le collectif La Mitoyenne

Atelier Papotes et cocottes atelier de captation audio autour des recettes du quotidien par La Mitoyenne .

English :

As part of its Projet Alimentaire Territorial (PAT), the Pays des Nestes is taking part in the international ALIMENTERRE Festival, a citizens? event dedicated to sustainable, solidarity-based food, coordinated by the Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI). Present in over 600 towns and a dozen countries, this event gives a voice to those working for fairer food systems, and invites us to reflect on current agricultural and food issues by encouraging dialogue between stakeholders.

In the Pays des Nestes region, two days of free events open to all, combining exhibitions, workshops, tastings of local produce and film debates, are scheduled for Wednesday November 19 in Lannemezan and Thursday November 20 in Arreau and Ancizan.

German :

Im Rahmen seines Projet Alimentaire Territorial (PAT) nimmt das Pays des Nestes am internationalen Festival ALIMENTERRE teil, einem vom Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) koordinierten Bürgertreffen, das der nachhaltigen und solidarischen Ernährung gewidmet ist. Diese Veranstaltung, die in über 600 Gemeinden und einem Dutzend Ländern stattfindet, gibt denjenigen, die sich für gerechtere Nahrungsmittelsysteme einsetzen, eine Stimme und lädt uns ein, über die aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung nachzudenken und den Dialog zwischen den Akteuren zu fördern.

Im Pays des Nestes werden zwei Tage mit kostenlosen und für alle offenen Veranstaltungen angeboten, die Ausstellungen, Workshops, die Verkostung lokaler Produkte und Filmdebatten miteinander verbinden: am Mittwoch, den 19. November in Lannemezan und am Donnerstag, den 20. November in Arreau und Ancizan.

Italiano :

Nell’ambito del suo Progetto Alimentare Territoriale (Projet Alimentaire Territorial PAT), il Pays des Nestes partecipa al Festival internazionale ALIMENTERRE, un evento cittadino dedicato all’alimentazione sostenibile e solidale, coordinato dal Comitato Francese di Solidarietà Internazionale (CFSI). L’evento, che si svolge in più di 600 città in una dozzina di Paesi, dà voce a coloro che lavorano per sistemi alimentari più equi e invita a riflettere sulle attuali questioni agricole e alimentari, incoraggiando il dialogo tra le parti interessate.

Nel Pays des Nestes sono previste due giornate di eventi gratuiti e aperti a tutti, che combinano mostre, laboratori, degustazioni di prodotti locali e dibattiti cinematografici: mercoledì 19 novembre a Lannemezan e giovedì 20 novembre ad Arreau e Ancizan.

Espanol :

En el marco de su Proyecto Alimentario Territorial (PAT), el País de los Nidos participa en el Festival internacional ALIMENTERRE, manifestación ciudadana dedicada a la alimentación sostenible y solidaria, coordinada por el Comité Francés para la Solidaridad Internacional (CFSI). El evento, que se celebra en más de 600 ciudades de una docena de países, da voz a quienes trabajan por unos sistemas alimentarios más justos e invita a reflexionar sobre la actualidad agrícola y alimentaria fomentando el diálogo entre las partes interesadas.

En el Pays des Nestes, se organizan dos jornadas de actos gratuitos y abiertos a todos, que combinan exposiciones, talleres, degustaciones de productos locales y cine-debates: el miércoles 19 de noviembre en Lannemezan y el jueves 20 de noviembre en Arreau y Ancizan.

