Festival Alimenterre : Atelier cuisine et découverte de la Ferme Lacoste Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Festival Alimenterre : Atelier cuisine et découverte de la Ferme Lacoste

Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 11:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

La Ferme solidaire de l’Écolieu Lacoste proposera un atelier cuisine participatif autour de la nutrition et de la santé, suivie d’un repas partagé ainsi que d’une visite de la ferme. .

Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 77 07

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English : Festival Alimenterre : Atelier cuisine et découverte de la Ferme Lacoste

L’événement Festival Alimenterre : Atelier cuisine et découverte de la Ferme Lacoste Tarnos a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Seignanx