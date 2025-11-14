Festival AlimenTerre au cinéma cinéma la bobine Pontchâteau
Festival AlimenTerre au cinéma cinéma la bobine Pontchâteau vendredi 14 novembre 2025.
Festival AlimenTerre au cinéma
cinéma la bobine Place de la gare Pontchâteau Loire-Atlantique
Le cinéma associatif LA BOBINE organise le festival ALIMENTERRE à Pont-Château en novembre 2025
Il s’agit d’un festival international traitant de sujets liés à l’alimentation, à l’agriculture et à la solidarité internationale.
Pour en savoir + https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
3 dates = 3 films, à 20h30
14/11 (vendredi) Leurs champs du cœur
18/11 (mardi) Manger pour vivre
24/11 (lundi) Transmettre
La projection sera suivie d’un échange entre spectateurs, avec la présence d’intervenants spécialisés sur le sujet.
https://www.alimenterre.org/leurs-champs-du-coeur
https://www.alimenterre.org/manger-pour-vivre
https://www.alimenterre.org/transmettre
LEURS CHAMPS DU COEUR, LE VRAI COÛT DE NOTRE ALIMENTATION Mickaël Denis-Shi | Mimiozart | 2025 | 76’
Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice et accessible ? C’est cette question qui sert de point de départ à un tour de France à la rencontre de 15 agriculteurs et agricultrices. Ils et elles nous livrent des témoignages sincères qui nous donnent envie d’améliorer notre manière de nous nourrir.
MANGER POUR VIVRE Valérie Simonet | Comic Strip Production | 2025 | 52’
En 2025 en France, une personne sur dix a des difficultés pour se nourrir. Malgré toute l’humanité de l’aide alimentaire, celle-ci est débordée par le phénomène. Un collectif d’associations de Montpellier a créé une Caisse alimentaire commune. Le fi lm propose une réfl exion sur le droit à l’alimentation et la sécurité sociale de l’alimentation (SSA).
TRANSMETTRE Jérôme Zindy | ORAGE Films, WIDE Productions et Vosges TV | 2025 | 52’
La ferme de Monique et Francis incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne face à un monde consumériste. Mais l’heure de la retraite a sonné et il faut transmettre pour éviter que la ferme et ses valeurs ne disparaissent. Un moment crucial où se construisent les systèmes agricoles de demain. .
cinéma la bobine Place de la gare Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
