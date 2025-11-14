Festival AlimenTerre au cinéma cinéma la bobine Pontchâteau

Festival AlimenTerre au cinéma

Le cinéma associatif LA BOBINE organise le festival ALIMENTERRE à Pont-Château en novembre 2025

Il s’agit d’un festival international traitant de sujets liés à l’alimentation, à l’agriculture et à la solidarité internationale.

Pour en savoir + https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

3 dates = 3 films, à 20h30

14/11 (vendredi) Leurs champs du cœur

18/11 (mardi) Manger pour vivre

24/11 (lundi) Transmettre

La projection sera suivie d’un échange entre spectateurs, avec la présence d’intervenants spécialisés sur le sujet.

https://www.alimenterre.org/leurs-champs-du-coeur

https://www.alimenterre.org/manger-pour-vivre

https://www.alimenterre.org/transmettre

LEURS CHAMPS DU COEUR, LE VRAI COÛT DE NOTRE ALIMENTATION Mickaël Denis-Shi | Mimiozart | 2025 | 76’

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice et accessible ? C’est cette question qui sert de point de départ à un tour de France à la rencontre de 15 agriculteurs et agricultrices. Ils et elles nous livrent des témoignages sincères qui nous donnent envie d’améliorer notre manière de nous nourrir.

MANGER POUR VIVRE Valérie Simonet | Comic Strip Production | 2025 | 52’

En 2025 en France, une personne sur dix a des difficultés pour se nourrir. Malgré toute l’humanité de l’aide alimentaire, celle-ci est débordée par le phénomène. Un collectif d’associations de Montpellier a créé une Caisse alimentaire commune. Le fi lm propose une réfl exion sur le droit à l’alimentation et la sécurité sociale de l’alimentation (SSA).

TRANSMETTRE Jérôme Zindy | ORAGE Films, WIDE Productions et Vosges TV | 2025 | 52’

La ferme de Monique et Francis incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne face à un monde consumériste. Mais l’heure de la retraite a sonné et il faut transmettre pour éviter que la ferme et ses valeurs ne disparaissent. Un moment crucial où se construisent les systèmes agricoles de demain. .

