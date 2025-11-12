FESTIVAL ALIMENTERRE LA CAFETIÈRE Aurignac

FESTIVAL ALIMENTERRE

CAFÉ REMUE MÉNINGES Spécial FESTIVAL ALIMENTERRE projection Seeds odf dignity –

Autour d’une sélection de films documentaires, le Festival Alimenterre explore les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde. Il parcourt aussi les solutions mises en place pour la co-construction de système s alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.

S’informer, échanger, débattre et réfléchir ensemble à un avenir commun, à la terre qui nous nourrit et au territoire qui nous rassemble.

Cette année encore, La Glissade et La Cafetière participent au Festival ALIMENTERRE du 15 octobre au 30 novembre, dédié à l’alimentation durable et solidaire.

Projections, échanges, découvertes un temps fort pour penser les systèmes alimentaires de demain, ici et ailleurs.

Projection gratuite. .

LA CAFETIÈRE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

