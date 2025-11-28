Festival Alimenterre Cameroun, la terre des femmes Maison pour Tous Brives-Charensac

Festival Alimenterre Cameroun, la terre des femmes

Dans le cadre de leur projet sur l’agro-foresterie, les élèves de 3ème vous invitent à une soirée spéciale autour du film du Festival Alimenterre “Cameroun, la terre des femmes”.

English :

As part of their project on agro-forestry, the 3rd grade students invite you to a special evening based on the Alimenterre Festival film: ?Cameroun, la terre des femmes?

German :

Im Rahmen ihres Projekts über Agroforstwirtschaft laden die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse zu einem besonderen Abend rund um den Film des Alimenterre-Festivals ein: Kamerun, das Land der Frauen?

Italiano :

Nell’ambito del loro progetto sull’agroforestazione, gli studenti del terzo anno vi invitano a una serata speciale basata sul film del Festival Alimenterre: Camerun, la terra delle donne?

Espanol :

En el marco de su proyecto sobre agroforestería, los alumnos de 3er curso le invitan a una velada especial en torno a la película del Festival Alimenterre: Camerún, tierra de mujeres .

