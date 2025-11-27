Festival Alimenterre ciné-débat A la vie, à la terre Emeraude cinémas Dinan

Festival Alimenterre ciné-débat A la vie, à la terre

Dans le cadre du festival Alimenterre, ciné-débat

A la vie, à la terre Cameroun, la terre des femmes

Synopsis

Poumon de la planète, réserve de biodiversité, rempart contre la montée des eaux, la mangrove du Cameroun est aujourd’hui menacée par les coupes sauvages et le dérèglement climatique. Les femmes, qui cultivent les champs, subissent au quotidien les effets des événements climatiques extrêmes. Sur la terre ferme, dans le Sud, des milliers d’hectares de forêt sont sacrifiés aux monocultures agro-industrielles d’hévéa et d’huile de palme un choix économique perçu comme nécessaire au développement du pays, mais qui génère des gaz à effet de serre et perturbe gravement la faune et la flore.

Cécile Bibiane Ndjebet consacre sa vie à la protection de la nature. Ce combat, elle le mène depuis plus de trente ans aux côtés des agricultrices camerounaises. Dans les pas de cette ingénieure agronome, lauréate du prix Champions de la Terre la plus haute distinction environnementale des Nations unies –, le film propose un regard sensible sur celles et ceux qui affrontent les bouleversements climatiques et s’efforcent de s’y adapter. Rencontre avec des scientifiques, des autochtones, des fumeuses de poissons, des pêcheurs… .

Emeraude cinémas 4 Route de Dinard Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

