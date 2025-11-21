Festival Alimenterre : Ciné-débat L’Accolade Chevaigné Vendredi 21 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Le collectif citoyen La Carriole de Chevaigné organise la nouvelle édition du festival du film Alimenterre qui se tiendra à L’Accolade à partir de 20h le vendredi 21 novembre.

Cette année, nous mettrons la lumière sur la question de l’injuste prix de notre alimentation en projetant le documentaire _Leurs champs du cœur_ » de Mickaël Denis-Shi.

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? C’est cette question apparemment insoluble qui sert de point de départ à un tour de France de 15 agriculteurs et agricultrices qui nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. A cœurs ouverts, ils nous livrent des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement pour, collectivement, améliorer notre manière de nous nourrir.

La projection sera suivie d’un débat.

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73