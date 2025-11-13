Festival Alimenterre Ciné-débat Leurs champs du cœur :

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Première soirée du festival avec ce très beau film Leurs champs du cœur :

Un tour de France de 15 agriculteurs et agricultrices qui nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. A cœurs ouverts, ils nous livrent des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement pour, collectivement, améliorer notre manière de nous nourrir.

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? Question qui sert de point de départ à ces témoignages et réflexions.

Nous échangerons ensuite avec des producteurs locaux, qui se reconnaitront totalement dans ces portraits! .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie info@alternabio.fr

English :

First evening of the festival with the beautiful film Leurs champs du c?ur :

German :

Erster Abend des Festivals mit dem sehr schönen Film Leurs champs du c?ur :

Italiano :

La prima serata del festival con il bellissimo film Leurs champs du c?ur :

Espanol :

La primera noche del festival con la bella película Leurs champs du cœur :

L’événement Festival Alimenterre Ciné-débat Leurs champs du cœur : Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)