Festival Alimenterre Ciné-débat Ferme Les Jardins des Coccinelles Val-Couesnon

Ferme Les Jardins des Coccinelles 101 Neuville Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du Festival Alimenterre, évènement international sur l’alimentation durable et solidaire, le Réseau d’Education à l’Environnement du Pays de Fougères vous convie à découvrir plusieurs films documentaires pour s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde.

A l’occasion de cette soirée ciné-débat, en présence du pôle environnement de Couesnon Marches de Bretagne et des maraichers des Jardin des Coccinelles, découvrez le documentaire On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain de Bertrand Delapierre et Sophie Roland (2025 Durée 90 min)

Qu’est-ce qu’on mange ? Cette question nous nous la posons depuis… depuis toujours en fait. Se nourrir, nourrir ses enfants, c’est la première des priorités. Pendant des siècles, nos modes d’alimentation n’ont pas beaucoup évolué. Mais ces 50 dernières années, notre façon de manger a été totalement bouleversée. Nos repas sont devenus plus variés, plus accessibles, plus rapides. Or cette opulence alimentaire a un prix à elle seule, l’alimentation représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de repenser nos menus pour changer notre empreinte environnementale.

Et pour cela, pas la peine de sacrifier le goût et de renoncer au plaisir de manger !

Partout en France, Thomas Sotto part à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées parfois toutes simples, parfois extraordinaires, pour continuer à nous nourrir en réduisant fortement notre impact.

