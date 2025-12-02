Festival Alimenterre Cinédébat Cinéma Familia de Jonzac Jonzac
Festival Alimenterre Cinédébat Cinéma Familia de Jonzac Jonzac mardi 2 décembre 2025.
Festival Alimenterre Cinédébat
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 18:30:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Le cinéma de Jonzac organise la projection du film On mange quoi ? Des idées pour mieux nourrir demain en partenariat avec les associations Chrétiens en Milieu Rural et CFD Terres solidaires.
.
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr
English :
The Jonzac cinema is organizing a screening of the film On mange quoi? Des idées pour mieux nourrir demain in partnership with the associations Chrétiens en Milieu Rural and CFD Terres solidaires.
German :
Das Kino in Jonzac organisiert die Vorführung des Films On mange quoi? Ideen für eine bessere Ernährung von morgen in Partnerschaft mit den Vereinen Chrétiens en Milieu Rural und CFD Terres solidaires.
Italiano :
Il cinema Jonzac organizza la proiezione del film On mange quoi? Des idées pour mieux nourrir demain in collaborazione con le associazioni Chrétiens en Milieu Rural e CFD Terres solidaires.
Espanol :
El cine Jonzac organiza la proyección de la película On mange quoi? Des idées pour mieux nourrir demain en colaboración con las asociaciones Chrétiens en Milieu Rural y CFD Terres solidaires.
L’événement Festival Alimenterre Cinédébat Jonzac a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac