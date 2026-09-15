Festival Alimenterre : Découverte de la Ferme Lacoste Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste Tarnos
mardi 27 octobre 2026 · Ferme solidaire de l'écolieu Lacoste · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Festival Alimenterre : Découverte de la Ferme Lacoste
Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 16:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
La Ferme solidaire de l’Écolieu Lacoste proposera une visite découverte suivi d’un goûter participatif et d’ateliers parents-enfants. .
Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 77 07
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English : Festival Alimenterre : Découverte de la Ferme Lacoste
L’événement Festival Alimenterre : Découverte de la Ferme Lacoste Tarnos a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Seignanx
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