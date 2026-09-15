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Festival Alimenterre : Découverte de la Ferme Lacoste Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste Tarnos

mardi 27 octobre 2026 · Ferme solidaire de l'écolieu Lacoste · Tarnos

Festival Alimenterre : Découverte de la Ferme Lacoste Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste Tarnos

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Ferme solidaire de l'écolieu Lacoste
Adresse
46 bis Boulevard Jacques Duclos
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif

Tarnos

Festival Alimenterre : Découverte de la Ferme Lacoste

Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 16:00:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

La Ferme solidaire de l’Écolieu Lacoste proposera une visite découverte suivi d’un goûter participatif et d’ateliers parents-enfants.   .

Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 77 07 

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English : Festival Alimenterre : Découverte de la Ferme Lacoste

L’événement Festival Alimenterre : Découverte de la Ferme Lacoste Tarnos a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Seignanx

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