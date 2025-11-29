Festival Alimenterre en Vallée du Dropt Notre avenir se joue dans nos assiettes Allemans-du-Dropt

Festival Alimenterre en Vallée du Dropt Notre avenir se joue dans nos assiettes

Dans le village Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

À l’occasion du festival ALIMENTERRE, la Vieille École vous propose la projection de films documentaire, de rencontres de producteurs, dégustations, débats, visites à la ferme et ateliers cuisine. En soirée, un bal trad clôturera cette journée. Buvette et repas sur place.

Dans le village Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr

Nell’ambito del festival ALIMENTERRE, La Vieille École propone proiezioni di documentari, incontri con i produttori, degustazioni, dibattiti, visite alle fattorie e laboratori di cucina. In serata, una danza tradizionale concluderà la giornata. Rinfreschi e pasti sul posto.

