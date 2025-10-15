Festival Alimenterre La Rochelle

Festival Alimenterre La Rochelle mercredi 15 octobre 2025.

Festival Alimenterre

Divers lieux de La Rochelle, agglomération et île de Ré La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-10-15

fin : 2025-11-30

2025-10-15

Un évènement international incontournable sur l’alimentation durable et solidaire dans le monde.

Retrouvez des projections-débat autour de films documentaires organisées à La Rochelle, en Aunis, sur l’Île de Ré mais aussi dans toute la France.

English : Alimenterre Festival

An unmissable international event on sustainable food and solidarity worldwide.

Documentary film screenings and debates in La Rochelle, Aunis, Île de Ré and throughout France.

German : Alimenterre Festival

Ein unumgängliches internationales Ereignis zum Thema nachhaltige und solidarische Ernährung in der Welt.

In La Rochelle, Aunis, auf der Île de Ré, aber auch in ganz Frankreich finden Vorführungen und Diskussionen rund um Dokumentarfilme statt.

Italiano :

Un evento internazionale imperdibile sul tema dell’alimentazione equa e sostenibile nel mondo.

Proiezioni di documentari e dibattiti si terranno a La Rochelle, Aunis e Ile de Ré, oltre che in tutta la Francia.

Espanol : Festival Alimenterre

Un acontecimiento internacional clave sobre la alimentación sostenible y justa en todo el mundo.

Se proyectarán documentales y se celebrarán debates en La Rochelle, Aunis e Ile de Ré, así como en toda Francia.

L’événement Festival Alimenterre La Rochelle a été mis à jour le 2025-01-09 par La Rochelle Tourisme