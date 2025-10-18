Festival AlimenTerre Mescoat Landerneau

Festival AlimenTerre Mescoat Landerneau samedi 18 octobre 2025.

Festival AlimenTerre

Début : 2025-10-18 14:00:00

2025-10-18

Un évènement incontournable sur l’alimentation durable et solidaire, parce que notre avenir se joue dans nos assiettes !

Le festival ALIMENTERRE a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien. Depuis, il est devenu un évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre. Autour d’une sélection de films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.

Rendez-vous à Landerneau le 18 octobre 2025 pour imaginer ensemble ce que nous mangerons demain !

Au programme, animations de 14h à 17h, avec marché et dégustation de produits locaux, concertation citoyenne, Escape Game…

À 14h, projection et débat On mange quoi? par Bertrand Delapierre.

Entrée libre. .

Mescoat Cap Stream Centre des Congrès de Mescoat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 30 90 93 58

