Festival Alimenterre Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Festival Alimenterre

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Notre avenir se joue dans nos assiettes.

Projection du film À la vie, à la Terre Cameroun, la terre des femmes, suivie d’un débat. .

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 24 78 77 lesecologistesdelacotesauvage@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Alimenterre Le Croisic a été mis à jour le 2025-10-29 par ADT44