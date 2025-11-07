Festival Alimenterre Salle Jeanne d’Arc Le Croisic
Festival Alimenterre Salle Jeanne d’Arc Le Croisic vendredi 7 novembre 2025.
Festival Alimenterre
Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2025-11-07 18:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Notre avenir se joue dans nos assiettes.
Projection du film À la vie, à la Terre Cameroun, la terre des femmes, suivie d’un débat. .
Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 24 78 77 lesecologistesdelacotesauvage@gmail.com
