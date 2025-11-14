Festival Alimenterre Leurs champs du coeur Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Festival Alimenterre Leurs champs du coeur

Autour d’une sélection de films documentaires, le festival Alimenterre amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde.

Leurs champs du coeur le vrai coût de notre alimentation

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? C’est cette question apparemment insoluble qui sert de point de départ à un tour de France de 15 agriculteurs et agricultrices qui nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. A cœurs ouverts, ils nous livrent des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement pour, collectivement, améliorer notre manière de nous nourrir.

La projection sera suivie d’un échange avec Lucie Hospital, agricultrice à la Chèvrerie de Fréhel. .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d'Armor Bretagne

