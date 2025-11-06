Festival Alimenterre Manger pour vivre Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne

Festival Alimenterre Manger pour vivre

Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:30:00

2025-11-06

Festival Alimenterre 2025

Documentaire de Valérie Simonet

2025/ 52mn France Comic Strip Production

En 2025 en France, Une personne sur dix a des difficultés chaque jour pour se nourrir. L’aides alimentaire s’est installée dans le paysage. Malgré toute son humanité, elle est débordée par le phénomène. Face à cette situation, un collectif d’associations de Montpellier a créé une caisse alimentaire commune. Pendant une année, le filmsuit la première ébauche d’une sécurité sociale de l’alimentation.

Projection suivie d’un débat avec Enora Triton, du GAL Sud Mayenne, Grégory Faure et Paola Dubreuil pour le collectif SSA en projet. .

