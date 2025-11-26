Festival Alimenterre La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Festival Alimenterre

Mercredi 26 novembre 2025 à partir de 19h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

La Cômerie se réinvente. Ancien couvent, nouveau lieu de vie.

Ici, au coeur du Parc des Soeurs Franciscaines, on crée, on partage et on se rencontre. Yes We Camp, actoral, la mairie du 6/8 et la Ville de Marseille vous ouvrent les portes du bâtiment buvette, restaurant, espaces communs, résidences d’artistes ou encore événements festifs…







Le programme est élaboré par le comité de programmation, réunissant voisins, usagers du parc ou encore commerçants du quartier ! Ensemble, ils co-construisent la programmation en garantissant la diversité des disciplines et des publics.





Festival Alimenterre projection, débat, apéro en salle de Communauté et Salle Carrée à 19h.





Projection du film documentaire “On mange quoi ?” de Bertrand Delapierre et Sophie Roland





Débat et apéro convivial après le débat à l’issue de la projection, autour des enjeux de la souveraineté alimentaire.





Avec le CCFD-Terre Solidaire PACA-Corse .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La Cômerie reinvents itself. Former convent, new living space.

German :

La Cômerie erfindet sich neu. Ehemaliges Kloster, neuer Ort des Lebens.

Italiano :

La Cômerie si reinventa. Un ex convento, un nuovo luogo di vita.

Espanol :

La Cômerie se reinventa. Un antiguo convento, un nuevo lugar para vivir.

L’événement Festival Alimenterre Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille