Festival Alimen’terre Rue des Pins Metz

Au programme Atelier cuisine apéro santé partage et cuisine de recettes d’apéritifs santé.

Dégustation apéritifs santé + diffusion du film On mange quoi ? .

Qu’est-ce qu’on mange ? Cette question nous nous la posons depuis… depuis toujours en fait. Se nourrir, nourrir ses enfants, c’est la première des priorités.

Pendant des siècles, nos modes d’alimentation n’ont pas beaucoup évolué. Mais ces 50 dernières années, notre façon de manger a été totalement bouleversée. Nos repas sont devenus plus variés, plus accessibles, plus rapides. La projection sera suivie de dégustation de recettes et d’échanges avec le Club Unesco et l’association CPN Les Coquelicots à la fin du film.Tout public

English :

Program: Cooking workshop healthy aperitif: sharing and cooking healthy aperitif recipes.

Tasting of healthy aperitifs + showing of the film On mange quoi?

What do we eat? It’s a question we’ve been asking ourselves for… for ever, in fact. Feeding ourselves and our children is our top priority.

For centuries, our eating habits haven’t changed much. But over the last 50 years, the way we eat has been totally transformed. Our meals have become more varied, more accessible and faster. The screening will be followed by recipe tastings and discussions with Club Unesco and CPN Les Coquelicots at the end of the film.

German :

Programm: Kochworkshop gesunder Aperitif: Austausch und Kochen von Rezepten für gesunde Aperitifs.

Verkostung von gesunden Aperitifs + Ausstrahlung des Films On mange quoi? .

Was essen wir eigentlich? Diese Frage stellen wir uns seit… eigentlich schon immer. Sich selbst und seine Kinder zu ernähren, ist die oberste Priorität.

Jahrhundertelang haben sich unsere Ernährungsweisen nicht sehr verändert. Doch in den letzten 50 Jahren hat sich unsere Art zu essen völlig verändert. Unsere Mahlzeiten sind vielfältiger, zugänglicher und schneller geworden. Im Anschluss an die Filmvorführung werden Sie Rezepte probieren und sich im Anschluss an den Film mit dem Unesco-Club und dem Verein CPN Les Coquelicots austauschen können.

Italiano :

In programma: Laboratorio di cucina aperitivo sano: condividere e cucinare ricette per aperitivi sani.

Degustazione di aperitivi salutari + proiezione del film On mange quoi?

Cosa mangiamo? È una domanda che ci poniamo da… da sempre. Nutrire noi stessi e i nostri figli è la nostra priorità numero uno.

Per secoli, le nostre abitudini alimentari non sono cambiate molto. Ma negli ultimi 50 anni il nostro modo di mangiare è cambiato completamente. I nostri pasti sono diventati più vari, più accessibili e più veloci. La proiezione sarà seguita da una degustazione di ricette e da un dibattito con il Club Unesco e l’associazione CPN Les Coquelicots al termine del film.

Espanol :

En el programa: Taller de cocina aperitivo saludable: compartir y cocinar recetas de aperitivos saludables.

Degustación de aperitivos saludables + proyección de la película On mange quoi?

¿Qué comemos? Es una pregunta que nos hacemos desde siempre. Alimentarnos y alimentar a nuestros hijos es nuestra prioridad número uno.

Durante siglos, nuestros hábitos alimentarios no han cambiado mucho. Pero en los últimos 50 años, nuestra forma de comer ha cambiado por completo. Nuestras comidas son ahora más variadas, accesibles y rápidas. La proyección irá seguida de una degustación de recetas y de un debate con el Club Unesco y la asociación CPN Les Coquelicots al final de la película.

