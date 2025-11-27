Festival Alimenterre La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Festival Alimenterre

Notre avenir se joue dans nos assiettes.

Autour du film Leurs champs du cœur Comment assurer une production alimentaire de qualité,

rémunératrice pour ceux qui la produisent, et accessible au plus grand nombre .

English :

Our future depends on what we eat.

Around the film Leurs champs du c?ur: How to ensure quality food production,

remunerative for those who produce it, and accessible to as many people as possible .

German :

Unsere Zukunft liegt auf unseren Tellern.

Im Mittelpunkt des Films Leurs champs du c?ur: Wie kann eine qualitativ hochwertige Nahrungsmittelproduktion sichergestellt werden?

wie kann man eine Nahrungsmittelproduktion gewährleisten, die für diejenigen, die sie produzieren, einträglich und für möglichst viele Menschen zugänglich ist?

Italiano :

Il nostro futuro dipende da ciò che mangiamo.

Intorno al film Leurs champs du c?ur: Come garantire una produzione alimentare di qualità,

remunerativo per chi lo produce e accessibile al maggior numero possibile di persone .

Espanol :

Nuestro futuro depende de lo que comemos.

En torno a la película Leurs champs du cœur: Cómo garantizar una producción de alimentos de calidad

remuneradora para quienes la producen y accesible al mayor número posible de personas .

