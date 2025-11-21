Festival Alimenterre On mange quoi ? Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Festival Alimenterre On mange quoi ?

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

2025-11-21

Autour d’une sélection de films documentaires, le festival Alimenterre amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde.

On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

Notre façon de manger a été totalement bouleversée par la mondialisation, mais pas sans prix à elle seule, l’alimentation représente un quart de nos émissions à gaz à effet de serre. Comment réduire notre impact ? Le film présente une variété d’idées, certaines toutes simples, et certaines extraordinaires.

La projection sera suivie d’un échange sur les solutions présentées dans le film. .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

