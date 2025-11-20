Festival Alimenterre On mange quoi ? Family Cinéma Saint-Just-Saint-Rambert

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Family Cinéma 89 Boulevard Jean Jaurès Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-20 20:00:00
Des idées pour mieux se nourrir demain.
Family Cinéma 89 Boulevard Jean Jaurès Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Ideas for better food in the future.

German :

Ideen, wie wir uns morgen besser ernähren können.

Italiano :

Idee per un’alimentazione migliore in futuro.

Espanol :

Ideas para mejorar la alimentación en el futuro.

