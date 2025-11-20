Festival Alimenterre On mange quoi ? Family Cinéma Saint-Just-Saint-Rambert
Family Cinéma 89 Boulevard Jean Jaurès Saint-Just-Saint-Rambert Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-20 20:00:00
Des idées pour mieux se nourrir demain.
English :
Ideas for better food in the future.
German :
Ideen, wie wir uns morgen besser ernähren können.
Italiano :
Idee per un’alimentazione migliore in futuro.
Espanol :
Ideas para mejorar la alimentación en el futuro.
