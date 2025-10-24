Festival AlimenTerre Projection de « Transmettre » Cinéma Le Renoir Biscarrosse

Festival AlimenTerre Projection de « Transmettre » Cinéma Le Renoir Biscarrosse vendredi 24 octobre 2025.

Festival AlimenTerre Projection de « Transmettre »

Cinéma Le Renoir 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Le Festival AlimenTerre propose « Transmettre », un documentaire sensible sur la relève agricole et la sauvegarde d’un savoir-faire paysan.

À travers l’histoire d’une ferme emblématique, le film interroge la continuité des gestes, la place du vivant et la responsabilité collective face à l’avenir de notre alimentation.

La séance est suivie d’un temps d’échanges pour réfléchir ensemble aux pistes d’action concrètes avec des acteurs locaux engagés (associations, réseaux citoyens, partenaires du festival).

Un rendez-vous accessible, pédagogique et inspirant pour jeunes et adultes. .

Cinéma Le Renoir 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 88 76 animation@cine-bisca.fr

