FESTIVAL ALIMENTERRE PROJECTION-DÉBAT DU FILM “LEURS CHAMPS DU COEUR” Saint-André-de-Sangonis

FESTIVAL ALIMENTERRE PROJECTION-DÉBAT DU FILM “LEURS CHAMPS DU COEUR”

En face de la salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Projection-débat du film “Leurs Champs du coeur” dans le cadre du festival Alimenterre, proposé par Saint-André Actions Citoyennes, en partenariat avec le Codev et Ecojarvi, co-animé par Terre de Liens et les Veilleurs de Terre.

Suivi d’un débat sur les enjeux agricoles et alimentaires animés par Terre de Liens

Projection-débat du film “Leurs Champs du coeur” dans le cadre du festival Alimenterre, proposé par Saint-André Actions Citoyennes, en partenariat avec le Codev et Ecojarvi, co-animé par Terre de Liens et les Veilleurs de Terre.

Suivi d’un débat sur les enjeux agricoles et alimentaires animés par Terre de Liens .

En face de la salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

English :

Screening and discussion of the film Leurs Champs du coeur as part of the Alimenterre festival, organized by Saint-André Actions Citoyennes, in partnership with Codev and Ecojarvi, and co-hosted by Terre de Liens and Les Veilleurs de Terre.

Followed by a debate on agricultural and food issues led by Terre de Liens

German :

Vorführung und Diskussion des Films Leurs Champs du coeur im Rahmen des Festivals Alimenterre, organisiert von Saint-André Actions Citoyennes, in Partnerschaft mit Codev und Ecojarvi, gemeinsam moderiert von Terre de Liens und den Veilleurs de Terre.

Im Anschluss daran findet eine von Terre de Liens moderierte Debatte über die Herausforderungen im Bereich Landwirtschaft und Ernährung statt

Italiano :

Proiezione e discussione del film Leurs Champs du coeur nell’ambito del festival Alimenterre, organizzato da Saint-André Actions Citoyennes, in collaborazione con Codev ed Ecojarvi, e co-condotto da Terre de Liens e Les Veilleurs de Terre.

Seguirà un dibattito sui temi dell’agricoltura e dell’alimentazione condotto da Terre de Liens

Espanol :

Proyección y debate de la película Leurs Champs du coeur en el marco del festival Alimenterre, organizado por Saint-André Actions Citoyennes, en colaboración con Codev y Ecojarvi, y coorganizado por Terre de Liens y Les Veilleurs de Terre.

Seguido de un debate sobre cuestiones agrícolas y alimentarias dirigido por Terre de Liens

L’événement FESTIVAL ALIMENTERRE PROJECTION-DÉBAT DU FILM “LEURS CHAMPS DU COEUR” Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT