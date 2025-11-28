Festival AlimenTerre Projection débat Mairie Mesnois
Mairie 1 Rue de la Fontaine Mesnois Jura
Tarif : – – 6.5 EUR
Début : 2025-11-28 20:30:00
Diffusion du film Paysans du Ciel à la Terre le 28 novembre au cinéma François Truffaut de Moirans-en-Montagne.
Venez assister à la diffusion du film Paysans du Ciel à la Terre de Hervé PAYEN (durée 85 min) au cinéma François Truffaut à Moirans-en-Montagne. Un film enquête entre ciel et terre au cœur des Hauts de France pour rencontrer des agriculteurs qui cherchent, chacun à leur façon, à travailler avec la vie du sol, afin de nourrir la Terre autant qu’elle nourrit les Hommes. .
Mairie 1 Rue de la Fontaine Mesnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 04 42
