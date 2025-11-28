Festival AlimenTerre Projection débat Mairie Mesnois

Festival AlimenTerre Projection débat

Mairie 1 Rue de la Fontaine Mesnois Jura

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Diffusion du film Paysans du Ciel à la Terre le 28 novembre au cinéma François Truffaut de Moirans-en-Montagne.

Venez assister à la diffusion du film Paysans du Ciel à la Terre de Hervé PAYEN (durée 85 min) au cinéma François Truffaut à Moirans-en-Montagne. Un film enquête entre ciel et terre au cœur des Hauts de France pour rencontrer des agriculteurs qui cherchent, chacun à leur façon, à travailler avec la vie du sol, afin de nourrir la Terre autant qu’elle nourrit les Hommes. .

Mairie 1 Rue de la Fontaine Mesnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 04 42

English : Festival AlimenTerre Projection débat

German : Festival AlimenTerre Projection débat

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival AlimenTerre Projection débat Mesnois a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE