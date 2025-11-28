Festival AlimenTerre Projection débat Mairie Mesnois

Festival AlimenTerre Projection débat

Mairie 1 Rue de la Fontaine Mesnois

28 novembre 2025 à 20h

fin : 2025-11-28

Projections débats le 28 novembre à 20h à la mairie de Mesnois.

Notre façon de manger a été totalement bouleversée par la mondialisation, mais pas sans prix à elle seule, l’alimentation représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Comment réduire notre impact ? Le film présente une variété d’idées, certaines toutes simples, et certaines extraordinaires.

Entrée libre. .

Mairie 1 Rue de la Fontaine Mesnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 04 42

