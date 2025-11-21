Festival AlimenTerre Projection débat Salle polyvalente Pont-de-Poitte
Salle polyvalente 39 Grande Rue Pont-de-Poitte Jura
Projections débats le 21 novembre à 20h à la salle polyvalente de Pont-de-Poitte.
Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice et accessible? C’est cette question qui sert de point de départ à un tour de France à la rencontre de 15 agriculteurs et agricultrices. Ils et elles nous livrent des témoignages sincères qui nous donnent envie d’améliorer notre manière de nous nourrir.
Entrée libre. .
Salle polyvalente 39 Grande Rue Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 04 42
