Festival AlimenTERRE Projection débat Seeds of dignity l’atelier de l’Homme Debout Madecourt

Atelier de l’Homme Debout.

Du 15 octobre au 30 novembre, le Festival AlimenTERRE revient dans les Vosges avec une série de projections-débats autour des enjeux alimentaires, d’ici et d’ailleurs. Chaque séance propose la découverte d’un film documentaire international, suivie d’un échange ouvert avec citoyens et acteurs du territoire.

Le CMR Vosges, mouvement d’éducation populaire, coordonne un collectif de 29 structures locales pour organiser ces projections-débat avec le soutien du CFSI et du GESCOD. Ce festival est l’occasion de réfléchir ensemble à l’avenir de notre alimentation et de notre agriculture. D’autres structures, en dehors de notre collectif, organisent également des projections sur le territoire.Tout public

l’atelier de l’Homme Debout 326 Grande rue Madecourt 88270 Vosges Grand Est +33 7 56 01 70 64 cmr.vosges@gmail.com

English :

Festival AlimenTERRE Screening-debate Seeds of dignity

Atelier de l’Homme Debout.

From October 15 to November 30, the AlimenTERRE Festival returns to the Vosges with a series of screenings and debates on food issues, here and elsewhere. Each screening features an international documentary film, followed by an open discussion with local citizens and stakeholders.

CMR Vosges, a popular education movement, is coordinating a group of 29 local structures to organize these screenings and debates, with the support of CFSI and GESCOD. This festival is an opportunity to reflect together on the future of our food and agriculture. Other structures, outside our collective, also organize screenings in the region.

German :

Festival AlimenTERRE Filmvorführung und Diskussion Seeds of dignity

Atelier de l’Homme Debout (Werkstatt des Stehenden Menschen).

Vom 15. Oktober bis zum 30. November findet das Festival AlimenTERRE in den Vogesen statt und bietet eine Reihe von Filmvorführungen und Debatten rund um das Thema Ernährung, hier und anderswo. In jeder Vorstellung wird ein internationaler Dokumentarfilm gezeigt, gefolgt von einem offenen Austausch mit Bürgern und Akteuren aus der Region.

Der CMR Vosges, eine Bewegung für Volksbildung, koordiniert ein Kollektiv von 29 lokalen Strukturen, um diese Filmvorführungen und Diskussionen mit der Unterstützung des CFSI und der GESCOD zu organisieren. Dieses Festival bietet die Gelegenheit, gemeinsam über die Zukunft unserer Ernährung und unserer Landwirtschaft nachzudenken. Auch andere Strukturen außerhalb unseres Kollektivs organisieren Filmvorführungen in der Region.

Italiano :

Festival AlimenTERRE Proiezione-dibattito I semi della dignità

Atelier de l’Homme Debout.

Dal 15 ottobre al 30 novembre, il Festival AlimenTERRE torna nei Vosgi con una serie di proiezioni e dibattiti sui temi dell’alimentazione, sia qui che altrove. Ogni proiezione presenterà un film documentario internazionale, seguito da una discussione aperta con cittadini e stakeholder locali.

Il CMR Vosges, un movimento di educazione popolare, coordina un gruppo di 29 organizzazioni locali per organizzare queste proiezioni e dibattiti, con il sostegno di CFSI e GESCOD. Il festival è un’occasione per riflettere insieme sul futuro del nostro cibo e della nostra agricoltura. Anche altre organizzazioni al di fuori del nostro gruppo stanno organizzando proiezioni in tutta la regione.

Espanol :

Festival AlimenTERRE Proyección-debate Semillas de dignidad

Atelier de l’Homme Debout.

Del 15 de octubre al 30 de noviembre, el Festival AlimenTERRE vuelve a los Vosgos con una serie de proyecciones y debates sobre cuestiones alimentarias, tanto aquí como en otros lugares. En cada proyección se proyectará un documental internacional, seguido de un debate abierto con ciudadanos y agentes locales.

CMR Vosges, un movimiento de educación popular, coordina un grupo de 29 organizaciones locales para organizar estas proyecciones y debates, con el apoyo de CFSI y GESCOD. El festival es una oportunidad para reflexionar juntos sobre el futuro de nuestra alimentación y nuestra agricultura. Otras organizaciones no pertenecientes a nuestro grupo también están organizando proyecciones en toda la región.

