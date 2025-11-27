Festival Alimenterre Projection-débat The Pickers Fruits amers ​ Saint-Affrique

Festival Alimenterre Projection-débat The Pickers Fruits amers ​

rue Frangi et Ortéga Saint-Affrique Aveyron

Participation au chapeau au profit de l’association UPPT (Une Place Pour Tous)

Début : Jeudi 2025-11-27

Dans le sud de l’Italie, Seydou, originaire du Mali, cueille des oranges. Il n’a pas de contrat et est payé à la caisse d’oranges récoltées. Il vit dans une cabane qu’il a construite lui-même dans un campement sans eau ni électricité.

The Pickers est un voyage à travers plusieurs régions agricoles européennes 1 million de migrants et migrantes travaillent dans les champs européens. Les cueilleurs et cueilleuses sont la force de travail mobile qui remplit nos paniers dans les supermarchés. Ces hommes et ces femmes se déplacent d’un champ de récolte à l’autre. Oranges en Italie, myrtilles au Portugal, olives en Grèce, fraises en Espagne où que nous allions, ce sont souvent des migrants et migrantes qui récoltent nos fruits et légumes. La plupart n’ont pas de contrat ou de salaire minimum, certains sont clandestins ou ont contracté de lourdes dettes pour pouvoir venir travailler en Europe. Le film ajoute un goût amer à ce que nous avons tous les jours sur notre table, mais présente aussi quelques initiatives plus équitables pour lutter contre cette exploitation humaine.

Un film de Elke Sasse Berlin Producers en coproduction avec SP-I, Neda Film et WDR, en collaboration avec ARTE, financé par Creative Europe et Journalism fund Europe 2024 80′ ou 30′ Grec, ourdou, portugais, bambara, anglais, italien, espagnol, darija et népalais, sous-titrés en français

Avec la présence d’un jeune salarié agricole ex migrant et du réseau d’entraide A4 (Association Accueil Agricole et Artisanal) .

English :

In southern Italy, Seydou, originally from Mali, picks oranges. He has no contract, and is paid by the crate of oranges he picks. He lives in a shack he built himself in a camp with no water or electricity.

German :

In Süditalien pflückt der aus Mali stammende Seydou Orangen. Er hat keinen Vertrag und wird pro Kiste gepflückter Orangen bezahlt. Er lebt in einer selbstgebauten Hütte in einer Siedlung ohne Wasser und Strom.

Italiano :

Nel Sud Italia, Seydou, originario del Mali, raccoglie arance. Non ha un contratto e viene pagato a cassa di arance raccolte. Vive in una capanna costruita da lui stesso in un campo senza acqua né elettricità.

Espanol :

En el sur de Italia, Seydou, originario de Malí, recolecta naranjas. No tiene contrato y le pagan por caja de naranjas que recoge. Vive en una choza que él mismo construyó en un campamento sin agua ni electricidad.

