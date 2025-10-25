Festival AlimenTERRE Projection débat Transmettre L’Horizon Harol

Du 15 octobre au 30 novembre, le Festival AlimenTERRE revient dans les Vosges avec une série de projections-débats autour des enjeux alimentaires, d’ici et d’ailleurs. Chaque séance propose la découverte d’un film documentaire international, suivie d’un échange ouvert avec citoyens et acteurs du territoire.

Le CMR Vosges, mouvement d’éducation populaire, coordonne un collectif de 29 structures locales pour organiser ces projections-débat avec le soutien du CFSI et du GESCOD. Ce festival est l’occasion de réfléchir ensemble à l’avenir de notre alimentation et de notre agriculture.D’autres structures, en dehors de notre collectif, organisent également des projections sur le territoire.Tout public

L’Horizon 357 Rue de l’Église Harol 88270 Vosges Grand Est +33 7 56 01 70 64 cmr.vosges@gmail.com

English :

Festival AlimenTERRE Screening-debate Transmettre

Salle L’Horizon

From October 15 to November 30, the AlimenTERRE Festival returns to the Vosges with a series of screenings and debates on food issues, here and elsewhere. Each screening features an international documentary film, followed by an open discussion with local citizens and stakeholders.

CMR Vosges, a popular education movement, is coordinating a group of 29 local structures to organize these screenings and debates, with the support of CFSI and GESCOD. This festival is an opportunity to reflect together on the future of our food and agriculture, while other structures, outside our collective, also organize screenings in the region.

German :

Festival AlimenTERRE Filmvorführung und Diskussion Weitergeben

Saal L’Horizon

Vom 15. Oktober bis zum 30. November kehrt das Festival AlimenTERRE mit einer Reihe von Filmvorführungen und Debatten rund um das Thema Ernährung hier und anderswo in die Vogesen zurück. In jeder Vorstellung wird ein internationaler Dokumentarfilm gezeigt, gefolgt von einem offenen Austausch mit Bürgern und Akteuren aus der Region.

Der CMR Vosges, eine Bewegung für Volksbildung, koordiniert ein Kollektiv von 29 lokalen Strukturen, um diese Filmvorführungen und Diskussionen mit der Unterstützung des CFSI und der GESCOD zu organisieren. Das Festival bietet die Gelegenheit, gemeinsam über die Zukunft unserer Ernährung und unserer Landwirtschaft nachzudenken.

Italiano :

Festival AlimenTERRE Proiezione e dibattito Transmettre

Sala L’Horizon

Dal 15 ottobre al 30 novembre, il Festival AlimenTERRE torna nei Vosgi con una serie di proiezioni e dibattiti su temi alimentari provenienti da qui e altrove. Ogni proiezione presenterà un film documentario internazionale, seguito da una discussione aperta con cittadini e stakeholder locali.

Il CMR Vosges, un movimento di educazione popolare, coordina un gruppo di 29 organizzazioni locali per organizzare queste proiezioni e dibattiti, con il sostegno di CFSI e GESCOD. Il festival è un’occasione per riflettere insieme sul futuro del nostro cibo e della nostra agricoltura, e anche altre organizzazioni esterne al gruppo stanno organizzando proiezioni nella regione.

Espanol :

Festival AlimenTERRE Proyección y debate Transmettre

Sala L’Horizon

Del 15 de octubre al 30 de noviembre, el Festival AlimenTERRE vuelve a los Vosgos con una serie de proyecciones y debates sobre cuestiones alimentarias, aquí y en otros lugares. En cada proyección se proyectará un documental internacional, seguido de un debate abierto con ciudadanos y agentes locales.

CMR Vosges, un movimiento de educación popular, coordina un grupo de 29 organizaciones locales para organizar estas proyecciones y debates, con el apoyo de CFSI y GESCOD. El festival es una oportunidad para que los ciudadanos reflexionen juntos sobre el futuro de nuestra alimentación y nuestra agricultura, y otras organizaciones ajenas al grupo también están organizando proyecciones en la región.

