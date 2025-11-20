Festival Alimenterre Projection débat Transmettre Saint-Affrique

Festival Alimenterre Projection débat Transmettre

Cette soirée se veut rassembleuse de tous les acteurs qui accompagnent la transmission de ferme.

Pour un échange avec élèves, cédant-es, citoyen-nes à la suite de la projection de ce documentaire, profondément humain et émouvant où l’on suit le parcours de Monique et Francis, cédants.

Transmettre explore les enjeux complexes de la transmission des fermes en France, en particulier hors du cadre familial, dans un contexte où les agricultrices et agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Le film met en lumière le rapport des paysans et paysannes à leur métier et à la Terre malgré les difficultés économiques et psychologiques, et alors que les politiques encouragent des systèmes productivistes destructeurs de l’environnement et de la biodiversité. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

