Festival Alimenterre Projection-débat Une alimentation saine et durable Saint-Affrique

Festival Alimenterre Projection-débat Une alimentation saine et durable

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Cette séance organisée dans un lieu convivial que nous avons l’habitude de solliciter pour le festival depuis plusieurs années, sera l’occasion d’échanger avec les organismes d’aide alimentaire de notre ville.

En 2025 en France, une personne sur dix a des difficultés chaque jour pour se nourrir. L’aide alimentaire s’est installée dans le paysage. Malgré toute son humanité, elle est débordée par le phénomène. Face à cette situation, un collectif d’associations de Montpellier a créé une Caisse alimentaire commune. Pendant une année, le film suit la première ébauche d’une sécurité sociale de l’alimentation. 400 personnes y cotisent selon leurs moyens et reçoivent tous la même somme pour se nourrir sainement. Surtout, elles reprennent leur vie en main. A travers quatre portraits sensibles, le film propose une réflexion sur le droit à l’alimentation. .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie info@alternabio.fr

English :

Organized in a convivial venue that we’ve been using for the festival for several years, this session will be an opportunity to exchange ideas with our city’s food aid organizations.

German :

Diese Sitzung, die an einem geselligen Ort stattfindet, den wir seit mehreren Jahren für das Festival anzufragen pflegen, bietet die Gelegenheit, sich mit den Lebensmittelhilfeorganisationen unserer Stadt auszutauschen.

Italiano :

In una sede conviviale che utilizziamo per il festival da diversi anni, questa sessione sarà l’occasione per parlare con le organizzazioni di aiuto alimentare della città.

Espanol :

Esta sesión, que se celebrará en un local acogedor que venimos utilizando para el festival desde hace varios años, será una oportunidad para hablar con las organizaciones de ayuda alimentaria de la ciudad.

L’événement Festival Alimenterre Projection-débat Une alimentation saine et durable Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)