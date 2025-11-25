Festival Alimenterre Projection du documentaire Transmettre Parcé

Festival Alimenterre Projection du documentaire Transmettre

2 Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, Le REEPF, Les Jardins de la Pierre qui Flotte, Collectivité Eau du Bassin Rennais et Terres de Sources organisent un ciné-débat à La Granjagoul, avec la projection du documentaire Transmettre .

Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Rutzenbach incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Ce refuge face au monde consumériste est l’œuvre de Monique et Francis Schirck. Mais Francis a 67 ans l’heure de la retraite a sonné. Il faut donc “transmettre” pour éviter que la ferme et ses valeurs ne disparaissent. Leur fille unique ne sera pas agricultrice. Alors, à qui “transmettre” ? Comment s’assurer que le combat d’une vie perdure ?

Une histoire singulière et universelle à la fois. Un moment crucial où se construisent les systèmes agricoles de demain, et avec eux, notre vision du monde. .

2 Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

