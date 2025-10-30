Festival alimenterre Projection du film « The Pickers, fruits amers » SANZAY Argentonnay

Festival alimenterre Projection du film "The Pickers

Festival alimenterre Projection du film « The Pickers, fruits amers » SANZAY Argentonnay jeudi 30 octobre 2025.

Festival alimenterre Projection du film « The Pickers, fruits amers »

SANZAY Le château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30

Date(s) :
2025-10-30

Dans le cadre du Festival Alimenterre, projection du film « The Pickers, fruits amers », suivi d’un échange.
Bar asso’ Le P’tit Potin ouvert et petite restauration sur place.   .

SANZAY Le château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53  accueil.lacolporteuse@gmail.com

English : Festival alimenterre Projection du film « The Pickers, fruits amers »

German : Festival alimenterre Projection du film « The Pickers, fruits amers »

Italiano :

Espanol : Festival alimenterre Projection du film « The Pickers, fruits amers »

L’événement Festival alimenterre Projection du film « The Pickers, fruits amers » Argentonnay a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Bocage Bressuirais