Festival AlimenTerre Projection film/débat Place du Cassan Thiézac

Festival AlimenTerre Projection film/débat

Place du Cassan EN-DESSOUS DE L’EGLISE Thiézac Cantal

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Carladès en Transition vous donne rendez-vous pour la projection du film Leurs champs du coeur , de Mickaël Denis Shi, dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, suivie d’un débat et d’une dégustation de soupes maison et de produits de l’Amap du Carladès –

Place du Cassan EN-DESSOUS DE L’EGLISE Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 20 32 33 carladesentransition@mailo.com

English :

Carladès en Transition invites you to a screening of Mickaël Denis Shi’s film Leurs champs du coeur , as part of the Festival ALIMENTERRE, followed by a debate and a tasting of homemade soups and products from the Amap du Carladès

German :

Carladès en Transition lädt Sie ein zur Vorführung des Films Leurs champs du coeur von Mickaël Denis Shi im Rahmen des Festivals ALIMENTERRE, gefolgt von einer Diskussion und einer Verkostung von hausgemachten Suppen und Produkten der Amap du Carladès –

Italiano :

Carladès en Transition vi invita alla proiezione del film Leurs champs du coeur , di Mickaël Denis Shi, nell’ambito del Festival ALIMENTERRE, seguita da un dibattito e da una degustazione di zuppe e prodotti fatti in casa dell’Amap du Carladès

Espanol :

Carladès en Transition le invita a la proyección de la película Leurs champs du coeur , de Mickaël Denis Shi, en el marco del Festival ALIMENTERRE, seguida de un debate y una degustación de sopas caseras y productos del Amap du Carladès

