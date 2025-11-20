Festival AlimenTerre projection film Les Antilles empoisonnées, la banane, le chlordécone Technopole Philippe de Vilmorin Bar-le-Duc

Festival AlimenTerre projection film Les Antilles empoisonnées, la banane, le chlordécone

Technopole Philippe de Vilmorin Amphi de l’EPL agro Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20 23:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Réalisateur Nicolas GLIMOIS (2024).

Synopsis On savait… et pourtant on a laissé faire , voilà comment résumer trivialement la tragédie du chlordécone aux Antilles, ce pesticide utilisé dans les bananeraies pendant plus de vingt ans. Une pollution quasi totale des territoires insulaires les sols, les rivières… et les corps de 800 000 Antillais et Antillaises. Avec des conséquences vertigineuses troubles neurologiques, hausse des cancers de la prostate, prématurité des bébés. C’est sans doute le plus grand scandale sanitaire et écologique en France, fondé sur la loi d’airain du primat de l’économique et des profits. C’est le récit exemplaire d’une surdité collective en dépit des alertes successives. C’est aussi l’histoire d’une prédation sociale et environnementale qui s’inscrit dans l’histoire coloniale française.

Projection suivie d’un débat.

Dans le cadre du festival AlimenTerre.

Entrée gratuite.Tout public

Technopole Philippe de Vilmorin Amphi de l’EPL agro Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 42 33 13 05 collectifmeusesolidarite@outlook.fr

English :

Director: Nicolas GLIMOIS (2024).

Synopsis « We knew? and yet we let it happen » is a trivial way of summing up the tragedy of chlordecone in the French West Indies, a pesticide used in banana plantations for over twenty years. Almost total pollution of the island territories: soil, rivers? and the bodies of 800,000 West Indians. The consequences were staggering: neurological disorders, an increase in prostate cancer and premature births. This is undoubtedly the biggest health and environmental scandal in France, based on the iron law of the primacy of economics and profits. It’s an exemplary tale of collective deafness, despite successive warnings. It is also the story of a social and environmental predation that is part and parcel of French colonial history.

Screening followed by discussion.

As part of the AlimenTerre festival.

Free admission.

German :

Regisseur: Nicolas GLIMOIS (2024).

Synopsis « Wir wussten es? und doch haben wir es zugelassen », so könnte man die Tragödie von Chlordecon auf den Antillen trivial zusammenfassen, ein Pestizid, das über 20 Jahre lang auf Bananenplantagen eingesetzt wurde. Eine fast vollständige Verseuchung der Inselgebiete: der Böden, der Flüsse und der Körper von 800.000 Antillenbewohnern und Antillenbewohnerinnen. Mit schwindelerregenden Folgen: neurologische Störungen, Anstieg von Prostatakrebs, Frühgeburtlichkeit von Babys. Es handelt sich zweifellos um den größten Gesundheits- und Umweltskandal in Frankreich, der auf dem ehernen Gesetz des Primats der Wirtschaft und des Profits beruht. Es ist die beispielhafte Geschichte einer kollektiven Taubheit trotz aufeinanderfolgender Warnungen. Es ist auch die Geschichte einer sozialen und ökologischen Ausbeutung, die sich in die französische Kolonialgeschichte einreiht.

Filmvorführung mit anschließender Diskussion.

Im Rahmen des Festivals AlimenTerre.

Freier Eintritt.

Italiano :

Regia: Nicolas GLIMOIS (2024).

Sinossi La tragedia del clordecone nelle Antille francesi, un pesticida utilizzato nelle piantagioni di banane per più di vent’anni, può essere riassunta banalmente: « Lo sapevamo eppure abbiamo lasciato che accadesse ». Ha causato un inquinamento quasi totale delle isole: del suolo, dei fiumi e dei corpi di 800.000 abitanti delle Antille. Le conseguenze sono sconcertanti: disturbi neurologici, aumento del cancro alla prostata, nascite premature. Si tratta senza dubbio del più grande scandalo sanitario e ambientale in Francia, basato sulla legge ferrea del primato dell’economia e dei profitti. È una storia esemplare di sordità collettiva nonostante gli avvertimenti successivi. È anche la storia di una predazione sociale e ambientale che fa parte della storia coloniale della Francia.

Proiezione seguita da un dibattito.

Nell’ambito del festival AlimenTerre.

Ingresso libero.

Espanol :

Dirección: Nicolas GLIMOIS (2024).

Sinopsis La tragedia de la clordecona en las Antillas francesas, un pesticida utilizado en las plantaciones de plátanos durante más de veinte años, se puede resumir de forma trivial: « Lo sabíamos? y aun así dejamos que sucediera ». Ha provocado la contaminación casi total de las islas: el suelo, los ríos… y los cuerpos de 800.000 antillanos. Las consecuencias son asombrosas: trastornos neurológicos, aumento del cáncer de próstata, nacimientos prematuros. Se trata sin duda del mayor escándalo sanitario y medioambiental de Francia, basado en la ley de hierro de la primacía de la economía y los beneficios. Es una historia ejemplar de sordera colectiva a pesar de las sucesivas advertencias. Es también la historia de una depredación social y medioambiental que forma parte de la historia colonial de Francia.

Proyección seguida de debate.

En el marco del festival AlimenTerre.

Entrada gratuita.

