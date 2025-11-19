Festival AlimenTerre projection film Manger pour vivre Centre Social de la Libération Bar-le-Duc

Festival AlimenTerre projection film Manger pour vivre

Centre Social de la Libération 1 Rue du Chanoine Monflier Bar-le-Duc Meuse

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19 23:00:00

Projection du film « Manger pour vivre ».

Réalisateur Valérie SIMONET (2025) France 52 min français comic trip production

Synopsis

En 2025 en France, une personne sur dix a des difficultés chaque jour pour se nourrir. L’aide alimentaire s’est installée dans le paysage. Malgré toute son humanité, elle est débordée par le phénomène. Face à cette situation, un collectif d’associations de Montpellier a créé une Caisse alimentaire commune. Pendant une année, le film suit la première ébauche d’une sécurité sociale de l’alimentation. 400 personnes y cotisent selon leurs moyens et reçoivent tous la même somme pour se nourrir sainement. Surtout, elles reprennent leur vie en main. A travers quatre portraits sensibles, le film propose une réflexion sur le droit à l’alimentation.

Dans le cadre du festival AlimenTerre.

Entrée gratuite.Tout public

Centre Social de la Libération 1 Rue du Chanoine Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 42 33 13 05 collectifmeusesolidarite@outlook.fr

English :

Screening of the film « Manger pour vivre ».

Director: Valérie SIMONET (2025) France 52 min French comic trip production

Synopsis:

In 2025 in France, one person in ten has difficulty putting food on the table every day. Food aid has become part of the landscape. Despite all its humanity, it is overwhelmed by the phenomenon. Faced with this situation, a group of associations in Montpellier set up a Caisse alimentaire commune. Over the course of a year, the film follows the first outline of a social security system for food. 400 people contribute according to their means, and all receive the same amount for a healthy diet. Above all, they took control of their lives. Through four sensitive portraits, the film proposes a reflection on the right to food.

As part of the AlimenTerre festival.

Free admission.

German :

Vorführung des Films « Manger pour vivre » (Essen, um zu leben).

Regie: Valérie SIMONET (2025) Frankreich 52 min französisch comic trip production

Synopsis:

Im Jahr 2025 hat in Frankreich einer von zehn Menschen jeden Tag Schwierigkeiten, sich zu ernähren. Die Nahrungsmittelhilfe hat sich in der Landschaft festgesetzt. Trotz all ihrer Menschlichkeit ist sie mit dem Phänomen überfordert. Angesichts dieser Situation hat ein Kollektiv von Organisationen in Montpellier eine gemeinsame Lebensmittelkasse gegründet. Ein Jahr lang verfolgt der Film den ersten Entwurf einer Sozialversicherung für Lebensmittel. 400 Menschen zahlen je nach ihren Möglichkeiten ein und erhalten alle denselben Betrag, um sich gesund zu ernähren. Vor allem aber nehmen sie ihr Leben wieder in die Hand. Anhand von vier einfühlsamen Porträts regt der Film zum Nachdenken über das Recht auf Nahrung an.

Im Rahmen des Festivals AlimenTerre.

Freier Eintritt.

Italiano :

Proiezione del film « Manger pour vivre ».

Regia: Valérie SIMONET (2025) Francia 52 min Produzione francese di fumetti

Sinossi:

Nel 2025 in Francia, una persona su dieci ha difficoltà a mettere il cibo in tavola ogni giorno. L’aiuto alimentare è diventato parte del paesaggio. Nonostante tutta la sua umanità, è sopraffatta dal fenomeno. Di fronte a questa situazione, un gruppo di associazioni di Montpellier ha creato un banco alimentare comune. Nel corso di un anno, il film segue il primo abbozzo di un sistema di sicurezza sociale per il cibo. 400 persone contribuiscono in base alle loro possibilità e tutti ricevono lo stesso importo per una dieta sana. Soprattutto, hanno ripreso in mano la propria vita. Attraverso quattro ritratti sensibili, il film offre una riflessione sul diritto al cibo.

Nell’ambito del festival AlimenTerre.

Ingresso libero.

Espanol :

Proyección de la película « Manger pour vivre ».

Dirección: Valérie SIMONET (2025) Francia 52 min Producción francesa de viaje cómico

Sinopsis:

En 2025, en Francia, una de cada diez personas tiene dificultades para llevar comida a la mesa cada día. La ayuda alimentaria se ha convertido en parte del paisaje. A pesar de toda su humanidad, el fenómeno le desborda. Ante esta situación, un grupo de asociaciones de Montpellier ha creado un banco común de alimentos. A lo largo de un año, la película sigue los primeros esbozos de un sistema de seguridad social para la alimentación. 400 personas contribuyen en función de sus medios, y todos reciben la misma cantidad para una alimentación sana. Sobre todo, toman las riendas de sus vidas. A través de cuatro retratos sensibles, la película ofrece una reflexión sobre el derecho a la alimentación.

En el marco del festival AlimenTerre.

Entrada gratuita.

