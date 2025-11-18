Festival AlimenTerre projection film Seed of dignity Lycée Poincaré Bar-le-Duc

Festival AlimenTerre projection film Seed of dignity

Lycée Poincaré 1 Place Paul Lemagny Bar-le-Duc Meuse

Projection du Film Seeds of dignity , suivie d’un débat.

Réalisateur Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LIBAN IRAK France 30 min, arabe et anglais, VO sous-titrée.

Thème Envisager une meilleure souveraineté alimentaire dans la région du Levant grâce aux semences paysannes.

Débat animé par Nicolas CHAVANNE, agriculteur bio installé près de Pierrefitte-sur-Aire.

Dans le cadre du festival AlimenTerre.

Entrée libre.Tout public

Lycée Poincaré 1 Place Paul Lemagny Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 42 33 13 05

English :

Screening of the film Seeds of dignity , followed by a discussion.

Director: Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LIBAN IRAK France 30 min, Arabic and English, OV with subtitles.

Theme: Envisioning greater food sovereignty in the Levant region thanks to peasant seeds.

Debate moderated by Nicolas CHAVANNE, organic farmer based near Pierrefitte-sur-Aire.

As part of the AlimenTerre festival.

Free admission.

German :

Vorführung des Films Seeds of dignity , gefolgt von einer Diskussion.

Regisseur: Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LIBANON IRAK Frankreich 30 min, Arabisch und Englisch, OV mit Untertiteln.

Thema: Erwägung einer besseren Ernährungssouveränität in der Levante-Region durch bäuerliches Saatgut.

Debatte unter der Leitung von Nicolas CHAVANNE, Biobauer, der sich in der Nähe von Pierrefitte-sur-Aire niedergelassen hat.

Im Rahmen des Festivals AlimenTerre.

Freier Eintritt.

Italiano :

Proiezione del film Semi di dignità , seguita da un dibattito.

Regia: Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LIBANO IRAQ Francia 30 min, arabo e inglese, sottotitolato OV.

Tema: immaginare una maggiore sovranità alimentare nella regione del Levante grazie alle sementi degli agricoltori.

Dibattito moderato da Nicolas CHAVANNE, agricoltore biologico di Pierrefitte-sur-Aire.

Nell’ambito del festival AlimenTerre.

Ingresso libero.

Espanol :

Proyección de la película Semillas de dignidad , seguida de un debate.

Dirección: Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LÍBANO IRAQ Francia 30 min, árabe e inglés, subtitulada en VO.

Tema: Prever una mayor soberanía alimentaria en la región de Levante gracias a las semillas de los agricultores.

Debate moderado por Nicolas CHAVANNE, agricultor ecológico establecido cerca de Pierrefitte-sur-Aire.

En el marco del festival AlimenTerre.

Entrada gratuita.

