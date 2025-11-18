Festival AlimenTerre projection film Seed of dignity Lycée Poincaré Bar-le-Duc
Festival AlimenTerre projection film Seed of dignity
Lycée Poincaré 1 Place Paul Lemagny Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18 19:30:00
2025-11-18
Projection du Film Seeds of dignity , suivie d’un débat.
Réalisateur Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LIBAN IRAK France 30 min, arabe et anglais, VO sous-titrée.
Thème Envisager une meilleure souveraineté alimentaire dans la région du Levant grâce aux semences paysannes.
Débat animé par Nicolas CHAVANNE, agriculteur bio installé près de Pierrefitte-sur-Aire.
Dans le cadre du festival AlimenTerre.
Entrée libre.Tout public
Lycée Poincaré 1 Place Paul Lemagny Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 42 33 13 05
English :
Screening of the film Seeds of dignity , followed by a discussion.
Director: Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LIBAN IRAK France 30 min, Arabic and English, OV with subtitles.
Theme: Envisioning greater food sovereignty in the Levant region thanks to peasant seeds.
Debate moderated by Nicolas CHAVANNE, organic farmer based near Pierrefitte-sur-Aire.
As part of the AlimenTerre festival.
Free admission.
German :
Vorführung des Films Seeds of dignity , gefolgt von einer Diskussion.
Regisseur: Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LIBANON IRAK Frankreich 30 min, Arabisch und Englisch, OV mit Untertiteln.
Thema: Erwägung einer besseren Ernährungssouveränität in der Levante-Region durch bäuerliches Saatgut.
Debatte unter der Leitung von Nicolas CHAVANNE, Biobauer, der sich in der Nähe von Pierrefitte-sur-Aire niedergelassen hat.
Im Rahmen des Festivals AlimenTerre.
Freier Eintritt.
Italiano :
Proiezione del film Semi di dignità , seguita da un dibattito.
Regia: Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LIBANO IRAQ Francia 30 min, arabo e inglese, sottotitolato OV.
Tema: immaginare una maggiore sovranità alimentare nella regione del Levante grazie alle sementi degli agricoltori.
Dibattito moderato da Nicolas CHAVANNE, agricoltore biologico di Pierrefitte-sur-Aire.
Nell’ambito del festival AlimenTerre.
Ingresso libero.
Espanol :
Proyección de la película Semillas de dignidad , seguida de un debate.
Dirección: Ali ALSHEIKH KHEDR (2025) LÍBANO IRAQ Francia 30 min, árabe e inglés, subtitulada en VO.
Tema: Prever una mayor soberanía alimentaria en la región de Levante gracias a las semillas de los agricultores.
Debate moderado por Nicolas CHAVANNE, agricultor ecológico establecido cerca de Pierrefitte-sur-Aire.
En el marco del festival AlimenTerre.
Entrada gratuita.
