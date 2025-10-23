Festival alimenterre Projection Leurs champs du coeur La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Projection suivie d’un échange en compagnie de producteurs locaux avec dégustation d’échantillons de leur production. Entrée libre.

Le film choisi est: « Leurs champs du coeur ».

Ce film part à la rencontre de 15 agriculteurs et agricultrices en France, qui partagent avec sincérité leurs difficultés, leurs espoirs et des pistes concrètes pour une alimentation plus juste et durable. Un témoignage collectif fort qui invite à repenser notre façon de produire et consommer.Tout public

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 7 56 01 70 64

English :

Screening followed by a discussion with local producers and tasting of samples of their produce. Free admission.

The chosen film is « Leurs champs du coeur ».

In this film, we meet 15 men and women farmers in France, who sincerely share their difficulties, their hopes and concrete ideas for a fairer, more sustainable food supply. A powerful collective testimony that invites us to rethink the way we produce and consume.

German :

Vorführung mit anschließendem Austausch mit lokalen Produzenten und Verkostung von Kostproben aus ihrer Produktion. Der Eintritt ist frei.

Der ausgewählte Film ist: « Leurs champs du coeur ».

Der Film führt 15 Landwirte und Landwirtinnen in Frankreich zusammen, die aufrichtig über ihre Schwierigkeiten, ihre Hoffnungen und konkrete Wege zu einer gerechteren und nachhaltigeren Ernährung berichten. Ein starkes kollektives Zeugnis, das dazu einlädt, unsere Art zu produzieren und zu konsumieren zu überdenken.

Italiano :

Proiezione seguita da un dibattito con i produttori locali e degustazione di campioni dei loro prodotti. Ingresso libero.

Il film scelto è: « I loro campi dal cuore ».

Questo film ci porta a conoscere 15 agricoltori francesi, uomini e donne, che condividono con sincerità le loro difficoltà, le loro speranze e le loro idee concrete per un’alimentazione più giusta e sostenibile. Una potente testimonianza collettiva che ci invita a ripensare il nostro modo di produrre e consumare.

Espanol :

Proyección seguida de un debate con los productores locales y degustación de muestras de sus productos. Entrada gratuita.

La película elegida es: « Sus campos desde el corazón ».

Esta película nos lleva a conocer a 15 agricultores y agricultoras de Francia, que comparten con sinceridad sus dificultades, sus esperanzas y sus ideas concretas para una alimentación más justa y sostenible. Un poderoso testimonio colectivo que nos invita a repensar nuestra forma de producir y consumir.

