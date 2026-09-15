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Festival Alimenterre : Projection place Serpa Tarnos

jeudi 19 novembre 2026 · place Serpa · Tarnos

Festival Alimenterre : Projection place Serpa Tarnos

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
place Serpa
Adresse
Le Microphone
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif

Tarnos

Festival Alimenterre : Projection

place Serpa Le Microphone Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 18:30:00
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, une projection autour du film « Au fil de l’eau, de l’insouciance à la désobéissance » vous est proposée à la salle Le Microphone.

Après la séance un temps de discussion permettra d’échanger autour des enjeux soulevés par le film, avec la participation d’acteurs du territoire.

Inscription par mail à c.colet@cbe-seignanx.fr   .

place Serpa Le Microphone Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 44 54  c.colet@cbe-seignanx.fr

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English : Festival Alimenterre : Projection

L’événement Festival Alimenterre : Projection Tarnos a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Seignanx

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