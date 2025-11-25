Festival Alimenterre Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Festival Alimenterre Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade mardi 25 novembre 2025.
Festival Alimenterre
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain. Consommation, empreinte environnementale, agriculture biologique, restauration collective, santé publique, surpêche, initiatives collectives France.
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
English :
What’s for dinner? Ideas for better eating tomorrow. Consumption, environmental footprint, organic farming, collective catering, public health, overfishing, collective initiatives in France.
German :
Was sollen wir essen? Ideen, wie wir uns morgen besser ernähren können. Konsum, ökologischer Fußabdruck, biologische Landwirtschaft, Gemeinschaftsverpflegung, öffentliche Gesundheit, Überfischung, Gemeinschaftsinitiativen Frankreich.
Italiano :
Cosa c’è per cena? Idee per un’alimentazione migliore in futuro. Consumi, impronta ambientale, agricoltura biologica, ristorazione collettiva, salute pubblica, pesca eccessiva, iniziative collettive in Francia.
Espanol :
¿Qué hay para cenar? Ideas para una mejor alimentación en el futuro. Consumo, huella medioambiental, agricultura ecológica, restauración colectiva, salud pública, sobrepesca, iniciativas colectivas en Francia.
