Festival Alimenterre Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Festival Alimenterre

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain. Consommation, empreinte environnementale, agriculture biologique, restauration collective, santé publique, surpêche, initiatives collectives France.

English :

What’s for dinner? Ideas for better eating tomorrow. Consumption, environmental footprint, organic farming, collective catering, public health, overfishing, collective initiatives in France.

German :

Was sollen wir essen? Ideen, wie wir uns morgen besser ernähren können. Konsum, ökologischer Fußabdruck, biologische Landwirtschaft, Gemeinschaftsverpflegung, öffentliche Gesundheit, Überfischung, Gemeinschaftsinitiativen Frankreich.

Italiano :

Cosa c’è per cena? Idee per un’alimentazione migliore in futuro. Consumi, impronta ambientale, agricoltura biologica, ristorazione collettiva, salute pubblica, pesca eccessiva, iniziative collettive in Francia.

Espanol :

¿Qué hay para cenar? Ideas para una mejor alimentación en el futuro. Consumo, huella medioambiental, agricultura ecológica, restauración colectiva, salud pública, sobrepesca, iniciativas colectivas en Francia.

