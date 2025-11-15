FESTIVAL ALIMENTERRE Sainte-Marie-aux-Mines

FESTIVAL ALIMENTERRE

2 rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-11-15 20:00:00

2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le Festival Alimenterre 2025 revient avec On mange quoi ?, un film percutant projeté en Val d’Argent. Une réflexion essentielle sur nos modes de consommation et leur impact sur la planète.

A l’occasion de son édition 2025 le Festival, soutenu par des centaines d’acteurs engagés à travers la France et dans plus d’une quinzaine de pays, proposera neuf films percutants qui font naître les débats et les réflexions sur nos systèmes alimentaires et leurs interdépendances à l’échelle mondiale.

En Val d’Argent

On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

On mange quoi ? Cette question nous nous la posons depuis… depuis toujours en fait. Se nourrir, nourrir ses enfants, c’est la première des priorités. Pendant des siècles, nos modes d’alimentation n’ont pas beaucoup évolué. Mais ces 50 dernières années, notre façon de manger a été totalement bouleversée. Nos repas sont devenus plus variés, plus accessibles, plus rapides. Or cette opulence alimentaire a un prix à elle seule, l’alimentation représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de repenser nos menus pour changer notre empreinte environnementale.

Un film de Bertrand Delapierre Lucien TV, Balles Neuves 2025 90′ Français

Consultez le programme complet sur site

https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0 .

2 rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 68 98

English :

The Alimenterre 2025 Festival returns with On mange quoi? a hard-hitting film shown in Val d?Argent. An essential reflection on our consumption patterns and their impact on the planet.

German :

Das Festival Alimenterre 2025 kehrt mit On mange quoi? zurück, einem eindringlichen Film, der im Val d’Argent gezeigt wird. Eine grundlegende Reflexion über unsere Konsumgewohnheiten und ihre Auswirkungen auf unseren Planeten.

Italiano :

Il Festival Alimenterre 2025 torna con On mange quoi? un film di grande impatto che sarà proiettato in Val d’Argent. Una riflessione essenziale sui nostri modelli di consumo e sul loro impatto sul pianeta.

Espanol :

El Festival Alimenterre 2025 vuelve con On mange quoi?, una película de gran impacto que se proyectará en Val d’Argent. Una reflexión esencial sobre nuestros hábitos de consumo y su impacto en el planeta.

