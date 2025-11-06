Festival Alimenterre Transmettre Bourgueil

Festival Alimenterre Transmettre

4 Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 21:30:00

Date(s) :

2025-11-06

Projection du film Transmettre, réalisé par Jérôme Zindy en 2024, dans le cadre du festival Alimenterre.

Synopsis Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Rutzenbach incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne.

Projection du film Transmettre, réalisé par Jérôme Zindy en 2024, dans le cadre du festival Alimenterre.

Synopsis Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Rutzenbach incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Ce refuge face au monde consumériste est l’œuvre de Monique et Francis Schirck. .

4 Avenue le Jouteux Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 80 34

English :

Screening of the film Transmettre, directed by Jérôme Zindy in 2024, as part of the Alimenterre festival.

Synopsis: In the heart of a Vosges valley in Alsace, the Rutzenbach farm embodies a model of peasant, organic and socially responsible agriculture.

German :

Vorführung des Films Transmettre, gedreht von Jérôme Zindy im Jahr 2024, im Rahmen des Festivals Alimenterre.

Synopsis: Im Herzen eines Tals in den Vogesen im Elsass verkörpert der Bauernhof Rutzenbach ein Modell der bäuerlichen, biologischen und bürgerlichen Landwirtschaft.

Italiano :

Proiezione del film Transmettre, diretto da Jérôme Zindy nel 2024, nell’ambito del festival Alimenterre.

Sinossi: Nel cuore di una valle dei Vosgi in Alsazia, la fattoria Rutzenbach incarna un modello di agricoltura contadina, biologica e socialmente responsabile.

Espanol :

Proyección de la película Transmettre, dirigida por Jérôme Zindy en 2024, en el marco del festival Alimenterre.

Sinopsis: En el corazón de un valle de los Vosgos, en Alsacia, la granja de Rutzenbach encarna un modelo de agricultura campesina, ecológica y socialmente responsable.

L’événement Festival Alimenterre Transmettre Bourgueil a été mis à jour le 2025-10-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE